Bayburt 1918 FK’mız moral depoladı

HABER: MURAT UYGUR

Bugünkü antrenmanın ardından Yönetim Kurulu Üyelerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcular Beşiktaş’ta bir restoranda yemek yedi.

Beşiktaş Kastet Lounge’da misafirdik

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi değerli hemşehrimiz Fahrettin Çırak’ın mekanı Kasket Lounge’da yenilen yemeğe Başkan Yardımcılarımız Erdal Yazoğlu, Adem Köse ve Recep Çil, Genel Sekreterimiz Volkan Demirer, Yöneticilerimizden Mesut Kurban, Futbol Şube Sorumlumuz Bülent Korkmaz, teknik ekibimiz ve futbolcu kadromuz tam kadro olarak katıldı. Oldukça keyifli geçen yemekte takımımızın moralinin yüksek olduğu görüldü.

Demirer: Taraftarımızın desteği ile liderlik koltuğuna oturacağız

Genel Sekreterimiz Volkan Demirer yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün burada bizi misafir eden kıymetli hemşehrilerimiz CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökhan Zeybek ile Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fahrettin Çırak Beye ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bugün teknik ekip ve takımımızın moralinin oldukça yüksek olması, bizleri hafta sonunda oynayacağımız Bağcılarspor maçı öncesinde çok memnun etti. Bizler yönetim olarak teknik ekip ve futbolcularımıza güveniyoruz. Hafta sonunda taraftarımızın da büyük desteği ile Bağcılarspor maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturacağımıza inanıyoruz.” dedi.