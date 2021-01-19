Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1571
ALTIN
440.719
DOLAR
7.4308
STERLİN
10.1234
EURO
9.0108
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...
İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İzmit Belediyesi'ne ait 30...
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya...
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batalla Türk vatandaşı oluyor

19 Ocak 2021 Salı 10:43
20 Okunma
Batalla Türk vatandaşı oluyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bu gece Türkiye’ye gelecek olan Pablo Martin Batalla, Türk vatandaşı oluyor. Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu’nun (BURKÜP) Youtube kanalında gerçekleştirdiği yayına katılan BURKÜP Başkanı Avukat Hakan Dinçtürk , müjdeyi verdi. Bu akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek olan Batalla’nın 2 ay süreyle ülkemizde kalacağını açıklayan Başkan, “ Batalla’nın esas gelme amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Prosedürleri tamamlamak üzere 2 ay burada kalacak” açıklamasında bulundu. Hakan Dinçtürk, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Batalla heykelinin açılışını gerçekleştirileceğini, aynı anda kendisini anlatan belgeselin de yayına gireceğini dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Batalla Türk Vatandaşı Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 3-1
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 3-1
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş - Galatasaray: 2-0
Beşiktaş - Galatasaray: 2-0
Vodafone Park'ta 2 gündür alttan ısıtma sistemi çalıştırılıyor
Vodafone Park'ta 2 gündür alttan ısıtma sistemi çalıştırılıyor
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda
Mesut Özil, Fenerbahçe için imzaya geliyor
Mesut Özil, Fenerbahçe için imzaya geliyor
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma