HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bu gece Türkiye’ye gelecek olan Pablo Martin Batalla, Türk vatandaşı oluyor. Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu’nun (BURKÜP) Youtube kanalında gerçekleştirdiği yayına katılan BURKÜP Başkanı Avukat Hakan Dinçtürk , müjdeyi verdi. Bu akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek olan Batalla’nın 2 ay süreyle ülkemizde kalacağını açıklayan Başkan, “ Batalla’nın esas gelme amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Prosedürleri tamamlamak üzere 2 ay burada kalacak” açıklamasında bulundu. Hakan Dinçtürk, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Batalla heykelinin açılışını gerçekleştirileceğini, aynı anda kendisini anlatan belgeselin de yayına gireceğini dile getirdi.