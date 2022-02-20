Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
832.47
DOLAR
13.65
STERLİN
18.59
EURO
15.48
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Uzman...
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı temini duyurusu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

Habere ulaşmak için tıklayınız...

20 Şubat 2022 Pazar 15:39
Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

İZMİR (DHA)

1986 yılında henüz 13 yaşındayken başlayıp, 35 yıldır sürdürdüğü kariyerinde liglerde birçok kulüpte forma giyerek, son yıllarda Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBA Avrupa'da üst üste en değerli kadın oyuncu ödülünü alan Karadağlı, örnek bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı zamanda halen ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF forması giyen Okben Ulubay'ın da annesi olan Karadağlı, 34 ülkede ve Türkiye'de 65 şehirde temsilciliği bulunan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nda (UDF) spor kurulu başkanı görevine getirildi.

Karadağlı, yeni göreviyle ilgili müthiş bir heyecan duyduğunu belirterek, "Beni bu göreve layık gören sevgili UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay'a çok teşekkür ederim. Bu uluslarlarası aktivitelerin içerisinde yer almak beni çok duygulandırdı" dedi. Yaptıkları organizasyonlardan da bahseden Karadağlı, "Melek yüzlerimizi parkeye çıkardım. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 3'üncü Kış Veteran Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda farkındalık yaratabilmek adına melek yüzlerimiz final maçında boy gösterdi. Onlar sahada mücadele ederken o kadar mutlu oldular ki maç hiç bitmesin istediler. Karşılaşmanın bitmesinin ardından kıymetli çocuklarımızın madalyalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi" diye konuştu.

ÜLKE ÜLKE GEZECEKLER

Banu Karadağlı, down sendromlu çocuklar için yapılan organizasyonların sadece tek bir etkinlik ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Başarılı sporcu, gelecek organizasyonların programlarının hazır olduğunu belirtirken, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

KLİPTE YER ALDI

Banu Karadağlı, 48 yaşında aktif olarak sürdürdüğü basketbol kariyeri ve UDF'deki yeni görevinin yanında ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un yeni klibinde de oyuncu olarak yer aldı. Karadağlı, yakın arkadaşı Orhon'un Arı isimli şarkısının 26 Ocak'ta yayınlanan klibinde basketbol topuyla boy gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBADown Sendromu FederasyonuBanu Karadağlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 
VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 
5. Golf Mad Junior Open sona erdi
5. Golf Mad Junior Open sona erdi
Minderdeki rekabet heyecan veriyor
Minderdeki rekabet heyecan veriyor
Beşiktaş - Altay: 1-0
Beşiktaş - Altay: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: 1-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: 1-2
MAREK HAMSİK, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
MAREK HAMSİK, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş, Altay karşısında çıkış arıyor
Beşiktaş, Altay karşısında çıkış arıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma