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Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı

Basketbol Milli Takımları ile Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye güçlerini birleştirdi.

Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı

Basketbol Milli Takımları ile Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye güçlerini birleştirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:04
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Basketbol Milli Takımları ile Total Oil Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL - 

Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma ile Basketbol Milli Takımları'nın ana sponsoru oldu. İmza töreni, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Total Oil Türkiye ve Demirören Grubu Şirketleri Yöneticileri, Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcileri, spor camiası ve basın mensuplarının katılımıyla, Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti.

DEMİRÖREN: BASKETBOLU DESTEKLİYOR OLMAK BİZE KIVANÇ VERİYOR

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise konuşmasında, "Bu iş birliği bizim için çok değerli ve anlamlı. Çünkü Milli Takımlarımız tüm Türkiye için gurur kaynağı. Bugün, Total Oil Türkiye markamızla Türkiye'nin gururu Basketbol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olduk. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu anlaşma ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bizlere büyük başarılar yaşatan Basketbol Milli Takımlarımızı destekliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Türk basketbolu, her geçen gün çok daha iyi noktalara geliyor. Genç nesillerin bu spora ilgisini artırmak ve gelişen basketbolu destekliyor olmak bize kıvanç veriyor. Bu vesile ile Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu'na, onun nezdinde tüm Basketbol Federasyonu'na ve sporcularımıza, ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan basketbolcularımıza önümüzdeki müsabakalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

TÜRKOĞLU: TOTAL İSTASYONLARI VE DEMİRÖREN HOLDİNG, YÜRÜDÜĞÜMÜZ BU ŞANLI YOLDA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye'de basketbol ailesi olarak büyük, güçlü ve başarılı bir aileyiz. Mutluluğumuz birbirimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. Sporcularımız, kulüplerimiz, sponsorlarımız, idarecilerimiz ve basın mensubu arkadaşlarımızla ortak hedef ve arzularımız var. Bu hedeflere ulaşmak için yine ortak bir çalışma hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda basketbol ailemizin yeni üyesi Total İstasyonları ve Demirören Holding, yürüdüğümüz bu şanlı yolda gücümüze güç katacaktır. Başta Rahmetli büyüğümüz Erdoğan Demirören, ardından abim ve başkanım Sayın Yıldırım Demirören, çalışmaları ile yıllardır Türk sporuna değerli katkılarda bulunmuş ve en önemli sorumlulukların altından başarı ile kalkmıştır. Bu nedenle Demirören Ailesi'nin Total İstasyonları ile toplumumuzun buluşma noktası olarak basketbolu seçmiş olmaları benim için herhangi bir sponsorluktan çok daha fazla değerlidir" dedi.

2021 yılı sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında Total Oil Türkiye, Basketbol Milli Takımlarını 3 yıl boyunca destekleyecek. Milli Takım formalarının sırtında Total ve Demirören logoları yer alacak

DHA

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Milli TakımlarıTotal Oil TürkiyeSponsorluk
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