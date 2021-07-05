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Başkan Yılmaz: Yıldırım Yaz Spor Okulları Başlıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30
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Başkan Yılmaz: Yıldırım Yaz Spor Okulları Başlıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYESİ TARAFINDAN, 14 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENEN YAZ SPOR OKULLARI 5 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR. BAŞKAN OKTAY YILMAZ. DÜZENLEYECEĞİMİZ ‘YAZ SPOR OKULLARI’MIZLA BİRLİKTE YILDIRIM’DA BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU SPORLA BULUŞTURACAĞIZ. YILDIRIM’DA BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZ SPORLA BÜYÜSÜN, SPORA ERİŞİMİ OLMAYAN ÇOCUĞUMUZ KALMASIN İSTİYORUZ.

Bursa- Yıldırım’ın, ‘spor şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik projeleri önceliyor. Bu kapsamda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için 10 tesiste 14 farklı branşta ‘Yaz Spor Okulları’nı düzenleyecek olan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki minikleri sporla buluşturmayı hedefliyor. 3-14 yaş grubunun katılabileceği ‘Yaz Spor Okulları’nda 10 tesiste, Cimnastik, Voleybol, Kick Boks, Futbol, Basketbol, Karate, Yüzme, Tenis, Badminton, Boks, Güreş, Masa Tenisi, Tekvando, Satranç olmak üzere 14 branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. 3 dönem sürecek olan Yaz Spor Okulları 5 Temmuz’da başlayacak olup 7 Eylül’de bitecek. ‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında voleybolda 7-14 yaş arası kız çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi çarşamba ve cuma günleri, cimnastikte4-9 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe cumartesi ya da pazartesi çarşamba cuma günleri, basketbolda 7-14 yaş arası çocuklara yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı perşembe ve cumartesi günleri, teniste 7-14 yaş arası çocuklara Yunus Emre Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, satrançta 6-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, taekwondoda 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, masa tenisinde 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, karatede 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, futbolda  6-14 yaş arası çocuklara Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, badmintonda Yunus Emre Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, kick boksta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, boksta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, güreşte ise Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Tesisi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri eğitimler düzenlenecek olup yüzme branşında her yaştan vatandaşa açık ve kapalı yüzme havuzlarında hizmet verilecek. 

SPOR KENTİ YILDIRIM’I DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ.

Farklı branşlardan birçok şampiyonun ilçenin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde birçok şampiyon yetiştirdik. Hala da sporcularımız ilçemizi temsil etmek adına ciddi mesai harcıyor. Bizler de evlatlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Elde edilen her başarı önce evlatlarımızın sonra bütün Yıldırım’ın başarısı. Ancak şunu belirtmeliyim ki bizler Yıldırım Belediyesi olarak yalnızca lisanslı sporcu yetiştirmiyor aynı zamanda ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye bütün Yıldırım’a hizmet verecek projeler ortaya koyuyoruz. Kış Spor Okulları ve Yaz Spor Okulları ile imkânımız el verdiğince bütün çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte 3 tane daha spor tesisimiz inşallah ilçemize kazandıracağız. Bir ‘Spor Kenti Olarak Yıldırım’ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz dedi.

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Başkan Yılmaz: Yıldırım Yaz Spor Okulları Başlıyor
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