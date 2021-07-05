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Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa’ya Yeni Spor Yatırımları Müjdesi

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:27
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Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa’ya Yeni Spor Yatırımları Müjdesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere, yarı olimpik yüzme havuzlarından, halı sahalara, tenis kortlarından, kapalı spor salonuna, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından çok amaçlı tesislere kadar 10 Milyon TL’lik yeni dev gençlik ve spor yatırımlarının müjdesini verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığında yaptığı görüşmelerin ardından 3 Milyon TL'lik çok amaçlı tesisi, 1 Milyon TL’lik 5 halı saha ile Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle bir okula kapalı spor salonu müjdesini ‘Nerede kalmıştık’ başlığı ile duyuran Başkan Kanar, yaptığı açıklamada; yüzde 100’e yakın hibe desteğiyle toplam maliyeti 10 Milyon TL olan  dev spor yatırımlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacağını söyledi.

10 Milyon TL’lik dev yatırım. Başkan Kanar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Milyon TL'lik çok amaçlı tesisin yanı sıra yine bakanlık tarafından belirlenen yerlere toplam maliyeti 1 Milyon TL olan 5 adet halı sahanın ilçeye kazandırılacağını belirterek “Belediyemiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız işbirliğiyle bir okulumuza kapalı spor salonu yapacağız. 10 Milyon TL’lik gençlik ve spor yatırımları Mustafakemalpaşa'mıza hayırlı olsun! Bazıları konuşurken biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın İlçemizde gençlik meşalesini aydınlatan başta Bakanlarımız Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala'ya, İl Başkanımız Davut Gürkan'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve tüm Bursa Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum dedi.

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Başkan Kanardan Mustafakemalpaşaya Yeni Spor Yatırımları Müjdesi
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