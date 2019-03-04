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BAŞARILARA KOŞMAK

14 yaşında atletizm ile tanışmış sevgili Emrah Öztürk. Ailesinin maddi zorluklarının içinde silkelenen atlet yılmadan kendi imkanları ile koşuyor, koşuyor.

BAŞARILARA KOŞMAK

14 yaşında atletizm ile tanışmış sevgili Emrah Öztürk. Ailesinin maddi zorluklarının içinde silkelenen atlet yılmadan kendi imkanları ile koşuyor, koşuyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:08
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BAŞARILARA KOŞMAK

01.12.1992 Trabzon doğumlu özel bir sporcu Emrah Öztürk. Sporla değişen hayatın içinde özel bir atlet  Emrah Öztürk. Önce Vatan Gazetesi olarak kendisini konuk etmekten mutluyuz. 14 yaşında atletizm ile tanışmış sevgili Emrah Öztürk. Ailesinin maddi zorluklarının içinde silkelenen atlet yılmadan kendi imkanları ile koşuyor, koşuyor. Biliyor, inanıyor daha iyisini yapabileceğine. 

Bir şeyi çok istemek başarmanın yarısıdır. Atlet Emrah Öztürk başarılara koşmayı çok istiyor. Diğer yarısını da maddi destekleriniz ile tamamlamaya, ellerinizi uzatmaya davet ediyorum yardımsever Türk halkını. 

14 yıla sığdırdıkları ise; 5000 mt Avrupa 3 cülüğü, 2 dünya 6 cılığı, 2 Avrupa 4 cülüğü, dünya 4 cülüğü ve bir çok uluslararası başarılara imza atmış ve  7 defa milli olmuş. Tüm bunları başarırken elinden, Atletizm Milli Takım Antrenörü Esra Akgün Yılmaz Hocası, Nimet ablası, Sabire ablası, Yakup ağbisi ve hayırsever birkaç kişi tutmuş.

5 mart-11 martta İstanbul da yapılacak olan Avrupa salon atletizm şampiyonası hazırlıklarını imkanları elverdiğince yapmaya çalışıyor.

 2020 Tokyo olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek, şampiyon olup  istiklal marşımızı okutmak, asil Türk bayrağımızı Tokyo semalarında dalgalandırmak istiyor atlet Emrah Öztürk. 

Özel Sporcu Emrah Öztürk, Cumhurbaşkaınımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Sayın Birol Aydın ve hayırsever Türk Halkından desteğini bekliyor. Çünkü maddi imkansızlıklar içinde antrenmanlarını sağlıklı yapamıyor ve yarışlara gerektiği şekilde hazırlanamıyor.

Haber: Sacide Saraç

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AtletizmEmrah ÖztürkSacide Saraç
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