Başakşehir, tur için Kopenhag karşısında

İSTANBUL - Yarın oynanacak mücadele öncesinde avantajlı taraf Başakşehir. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini Visca’nın golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, ufak da olsa avantajı eline geçirmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Başakşehir, alacağı her galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdırmayı başaracak. Turuncu-lacivertliler, ayrıca alacağı tek farklı gollü mağlubiyetlerde de bir üst tura yükselen taraf olacak.

2 VE ÜSTÜNDE FARKLI MAĞLUBİYETLERDE VEDA EDİYOR

Karşılaşma Kopenhag’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona ermesi halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de skor değişmezse, turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Danimarka ekibi 2 ve üstünde farklı skorla galip gelmesinde ise halinde çeyrek finale yükselecek.

BİR SONRAKİ TURDA RAKİP MANU

Temsilcimizin, Kopenhag’ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ilk maçta LASK Linz’i 5-0 mağlup eden ManU, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.

AVRUPA’DA 5 GALİBİYET

Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarındaki 12’nci maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Ele Turu’nda Olympiakos ile karşılaşan turuncu-lacivertliler, iki maçta da rakibine mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. J Grubu’nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile rakip olan Başakşehir, 6 maçta aldığı 10 puanla grubunu lider tamamladı. 2’nci turda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa’da çıktığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.