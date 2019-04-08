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Başakşehir tam yol ileri

Başakşehir, ligin 2'nci yarısında 10 mücadelenin 8'inden 3 puanla ayrıldı.

Başakşehir tam yol ileri

Başakşehir, ligin 2'nci yarısında 10 mücadelenin 8'inden 3 puanla ayrıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:17
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Başakşehir tam yol ileri

İSTANBUL (DHA) 

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasını en yakın rakibi Galatasaray'ın önünde lider kapatan ve son 7 haftaya 6 puanlık farkla giren Medipol Başakşehir, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ligin 2'nci yarısında sahaya çıktığı 10 mücadelenin 8'inden 3 puanla ayrılan Başakşehir sadece 2 beraberlik aldı. 

ŞAMPİYON İSTANBUL'DA BELLİ OLUYOR 

Ligin en az gol yiyen, kalesini 16 maçta gole kapatan ve en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler, kalan 7 haftanın 4 mücadelesini iç sahada, 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Ligin 31'inci haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı haricinde İstanbul dışına çıkmayacak olan Başakşehir'in şampiyonluk yarışı İstanbul'da belli olacak. 

MERT İLE 16 MAÇ OLDU 

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, ligde gol yemeden tamamladığı maç sayısını 16'ya çıkardı. Ligde oynanan 27 karşılaşmada 13 gol yiyen ve 15 maçta kalesini gole kapatan 30 yaşındaki Mert Günok, Atiker Konyaspor'a da gol izni vermezken 16'ncı maçını da gol yemeden tamamladı. Gösterdiği performansla uzun bir aradan sonra milli takıma geri dönen tecrübeli eldiven, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin kalesinde Arnavutluk ve Moldova maçlarında da rakiplerine gol sevinci izni vermedi. Ayrıca geriden oyun kurması ve takımının pas opsiyonu olarak da görev alması teknik adamların işini kolaylaştırıyor. 

AVCI TAKIMINA GÜVENİYOR

Kendi oyun sistemlerini oturtmak için uzun zaman harcadıklarını ve kurdukları sistemin sonunda başarıya ulaştıklarına değinen Abdullah Avcı, 2014 yılında kurulan ve sürekli üstüne koyarak yükselten takımının bugünkü durumundan son derece memnun. 2014-2015 sezonunda 4'üncülük, 2015-2016 sezonunda yine 4'üncülük elde eden turuncu-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda ikincilik elde etti. 2017-2018 sezonunda 3'üncü olan Avcı'nın öğrencileri bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5 yılık projenin meyvesini almak istiyor. Kurduğu sistemden vazgeçmeyen ve oyuncularına duyduğu güveni her seferinde ve her sonuçta dile getiren tecrübeli teknik adam oyunlarını geliştirerek ve sistemlerinin arkasında durarak bu günlere geldiğini dile getiriyor. 

Lider takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2-0'lık skorla kazanılan Atiker Konyaspor maçı sonrası, "En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan, önde olan, morali iyi olan takım biziz ve ceplerimiz dolu" açıklamasıyla takımına ne kadar güvendiğini de gösterdi.

VİSCA TAKIMI SIRTLADI 

Yaptığı 12 asistle ligin asist lideri olan ve turuncu-lacivertli takımın attığı 43 golün 23'üne direk katkı sağlayan Bosna Hersekli Edin Visca, ligin 2'nci yarısında oynanan 10 mücadele de 5 gol atarken takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı.  Geçen sezonu 9 gol ve 16 asistle kapatan Visca, toplamda 25 gole katkı yaparken bu sezon ligin sonuna 7 hafta kala 23 gole etki etti. Visca, hem kendi kariyer rekorunu, hem de şampiyonluk yolundaki takımına katkı yaparak sezonu en iyi şekilde tamamlamayı amaçlıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSüper Lig
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