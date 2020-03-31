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Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına destek

Başakşehir Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.

31 Mart 2020 Salı 14:36
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Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına destek

İSTANBUL - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.

Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir KulübüCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMilli Dayanışma Kampanyası
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