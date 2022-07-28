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Başakşehir, İsrail'de turladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10'uncu dakikada Ndayishimiye kaydetti. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 21:52
Başakşehir, İsrail'de turladı

9'uncu dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Lima ortasını yaptı. Kale alanı çizgisinin hemen üstünde Ndayishimiye'nin yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-1.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Netanya atağında Itzhak içeri çevirdi. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının hemen dışında Twumasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Netanya gole çok yaklaştı. Berko'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Twumasi kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ı geçse de paralel olarak auta gitti.

52'nci dakikada Okaka ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mounir'in aşırtma vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLUEFA Avrupa Konferans LigiBaşakşehirMaccabi NetanyaFutbol
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