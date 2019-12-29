Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Başakşehir'in yükselişi
Başakşehir'in yükselişi
Bursaspor'da galibiyet sevinci
Bursaspor'da galibiyet sevinci
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Curlingde olimpiyat heyecanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başakşehir'in yükselişi

Okan Buruk'lu Başakşehir'in yükselişi

Başakşehir'in yükselişi

Okan Buruk'lu Başakşehir'in yükselişi

29 Aralık 2019 Pazar 16:30
5 Okunma
Başakşehir'in yükselişi

(DHA)

Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetlerle sezona kötü giriş yapan, ancak sonraki haftalarda toparlanan Medipol Başakşehir, ilk yarıda dikkat çeken yükselişe imza attı.

Abdullah Avcı'nın ardından Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan 46 yaşındaki Okan Buruk, yeni takımıyla sezona istediği gibi başlayamadı. Turuncu lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'a 2 maçta da mağlup olarak elenirken, Süper Lig'e de BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başladı.

Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği galibiyetiyle yükselişe geçen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 15 haftadır kaybetmiyor. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir 33 puan toplarken, ligin ilk yarısını da 2'nci sırada tamamladı.

EN İYİ ORTALAMA YAKALADIĞI SEZON

Teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlayan, sonrasında Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda görev alan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını Başakşehir'de elde etti. Elazığspor ile 33 maça çıkan Buruk, 1,24'lük ortalamayı yakalarken, Gaziantep'te 42 maçta 1,29'luk, Sivasspor'da 11 maçta,0,73'lük, Göztepe'de 33 karşılaşmada 1,58'lik, Akhisarspor ile 53 mücadelede 1,51'lik, Çaykur Rizespor ile 32 karşılaşmada 1,41'lik puan ortalamasına ulaştı. Genç çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de ise 26 karşılaşmada 1,88'lik puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

GOLLER CRİVELLİ'DEN, ASİSTLER VİSCA'DAN

Sezonunun ilk yarısını rakip filelere 32 gol atarak tamamlayan Başakşehir kalesinde ise 17 gol gördü. İtalyan futbolcu Enzo Crivelli, turuncu lacivertli takımda 8 golle en skorer oyuncu durumunda. Geçen sezonlarda olduğu gibi takımın hücum yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Visca, bu sezon 8 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu olurken, Bosna Hersekli futbolcu 4 kez de rakip fileleri havalandırdı.

3 KUPADA DEVAM EDEN TEK TAKIM BAŞAKŞEHİR

Türkiye'nin 3 kupada da mücadelesini sürdüren tek takım olan Medipol Başakşehir'i ligin 2'nci yarısında yoğun bir program bekliyor. Üç kulvarda da iddialı olan turuncu lacivertliler önce Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta GMG Kırklarelispor karşılaşacak. Kupa mücadelesinin hemen sonrasında Süper Lig'in 18'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Başakşehir, Şubat ayında da Avrupa macerasına devam edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

İLK ATRENMAN 5 OCAK'TA

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te saat 18.00'de yapacağı çalışmayla başlayacak. Turuncu lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirOkan Buruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Galatasaray beklentileri karşılayamadı
Bursaspor'da galibiyet sevinci
Bursaspor'da galibiyet sevinci
İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
Curlingde olimpiyat heyecanı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Galatasaray - Antalyaspor: 5-0
Galatasaray - Antalyaspor: 5-0
Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82
Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82
Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2
Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 5-1
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 5-1
Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı
Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans