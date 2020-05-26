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Barış Ermiş'ten TOFAŞ'a veda

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Spor Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Barış Ermiş, 5 yıldır forma giydiği Bursa ekibinden ayrıldığını açıkladı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:22
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Barış Ermiş'ten TOFAŞ'a veda

Barış Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli TOFAŞ ailesi,

2015 yılından bu yana formasını giydiğim TOFAŞ'tan ayrılma kararı aldığımı duyurmak istiyorum.

Türkiye Basketbol Ligi’nden, 7Days EuroCup çeyrek finaline uzanan bu 5 yıllık süreç sonunda kontratımın da sona ermesiyle aldığım bu kararı açıklarken, böyle bir camianın ve projenin içerisinde bulunmaktan her zaman onur ve gurur duyacağımı belirtmek isterim.

Birlikte çalışmaktan çok büyük zevk duyduğum değerli antrenörüm Orhun Ene başta olmak üzere, 5 yıl boyunca tüm sevinçleri ve üzüntüleri birlikte paylaştığımız teknik ve idari ekibimize, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarımıza; bizlere desteğini esirgemeyen Bursalı basketbolseverlere, TOFAŞ kurumuna ve Bursa’daki dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TofaşBarış Ermiş
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