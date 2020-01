Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan ve buradaki çalışmalarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Fernando, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ligde liderliği beklemediklerini söyleyen deneyimli forvet, "Bulunduğumuz noktayı hiçbirimiz beklemiyorduk, burada olmamız sürpriz. Şu an en yakın rakibimize 4 puan farkla 1'inci sıradayız. Şu an şampiyonluk konusunda bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok güçlü rakiplerimiz var ve puanlar birbirine çok yakın. Takım olarak çok iyi bir ekibiz, saha içinde ve dışında birbirimize çok iyi yardım ediyoruz. Neler olacağını zaman gösterecek" diye konuştu.



"KENDİ ATTIĞIM GOLDEN ZİYADE TAKIMIN BAŞARISINI ÖNEMSERİM"



Attığı gollerden çok, takıma verdiği katkının kendisi için önemli olduğunu belirten Fernando, "Ben kendi attığım golden ziyade takımın başarısını önemserim. Benim gösterdiğim performans takıma ne kadar katkı sağlıyorsa ve yardımcı oluyorsa benim için önemli olan odur. Önemli olan 3 puan alarak maçtan ayrılmaktır" ifadelerini kullandı.



"İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZOR GEÇECEK"



Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğini dile getiren Fernando, "İkinci yarılar bütün liglerde her zaman zorlu geçer. Bütün takımlar kendini daha fazla ortaya koyup, daha fazla göstermeye çalışır. Dolayısıyla Süper Lig'de de bu böyle olacaktır. Maç maç düşünmek zorundayız. Çok güçlü rakiplerimiz var. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı gösterdiğimiz sürece başarılı bir noktaya geleceğimize inanıyorum" dedi.



"SİVAS'TA GEÇMİŞTE OYNAMIŞ OYUNCULAR GİBİ BAŞARILI OLMAYI ÜMİT EDİYORUM"



Sivasspor'a gelmeden kulübün tarihini araştırdığını anlatan 27 yaşındaki oyuncu, "Sivasspor'a gelmeden önce takımın geçmişine, burada oynamış oyunculara bakmıştım. Cicinho, Douglas, David Braz gibi oyunculara bakmıştım. Bu futbolcuların kendileri burada çok başarılı olmuştu. Şimdi ben de kendimi onlar gibi görüyorum. Bir zamanlar onların olduğu noktadayım, ben de başarılı olacağımı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



"SİVAS TARAFTARI BANA KUCAK AÇTI"



Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu vurgulayan Fernando, şunları söyledi:



"Türkiye'de bu ligde oynadığım için çok mutluyum. Burada kendimi çok farklı çok iyi hissediyorum. Sivas taraftarı bana kucak açtı. Gelecek için şu an bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ikinci yarının bitmesine 5 ayımız var. İkinci yarının sonuna kadar ne olur ne biter bilemem. Ama tabii ki bu ligde devam etmek istiyorum."



"SİVAS KADAR SOĞUK BİR YERDE OYNAMAMIŞTIM"



"Hiçbir zaman Sivas kadar soğuk bir yerde oynamamıştım" diye sözlerini sürdüren Brezilyalı oyuncu, "Daha önce Japonya'da oynamıştım. Japonya da ülkemden çok uzak bir yerdi. Bizim işimiz bu, gittiğimiz yere adapte olup kendimizi göstermek, işimizi yerine getirmek zorundayız. Sivas'ın soğuğuna rağmen yavaş yavaş alışmaya başladım" dedi.



"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLDUĞUMUZ İÇİN GOL PERFORMANSIMIZ YÜKSEK"



Takımdaki herkesin birbirine yardımcı olduğunu belirten Fernando, şöyle devam etti:



"Bizim ekibimiz tek bir golcüden oluşan bir ekip değil. Orta saha oyuncularımızdan itibaren hepimizin gol atma kapasitesi var. Bireysel değil de takım olarak oynadığımız için hepimiz birbirimize gol attırıyoruz, gol atmamıza yardımcı oluyoruz. Emre'nin 6 golü, benim 5 golüm, Yatabare 7, Erdoğan 3, Mert Hakan'ın 4 golü var. Bunun sebebi yardımlaşma. Aynı zamanda Hakan Arslan'ın da golleri var. Yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum, zaten yetenekli olmasak gol atamayız. Birbirimize aşırı derecede yardımcı olduğumuz için bu gol performansına ulaştık. Aynı şekilde Ziya ve Uğur'un da 1'er golleri var. Arkadaşlarım gol atınca ben de mutlu oluyorum çünkü bu takıma yarıyor. Takıma yaraması demek; bana, arkadaşıma, bize, teknik ekibimize ve kulübümüze fayda demek."



"ATTIĞIM EN KRİTİK GOL TRABZONSPOR'A KARŞIYDI"



Sivasspor ile attığı en kritik golün Trabzonspor'a karşı olduğunu söyleyen Fernando, "Sivas ile bugüne kadar attığım en kritik gol Trabzonspor'a attığım goldü. Çünkü biz gerideydik ve hoca beni oyuna aldı. Oyuna girdikten iki dakika sonra golü attım ve durumu beraberliğe getirdim. Zaten maç sonuna doğru da Uğur attığı golle bize galibiyeti getirdi" dedi.



"TAKIMDA 11'E DAHİL OLDUKTAN SONRA BAŞARI SAĞLAMAYA BAŞLADIM"



Takıma geç katıldığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Ben ekibe geç katılan biriyim. Yaz kampına da gitmemiştim, direkt Porto'dan Sivas'a geldiğimde ekip hazırdı ve insanlar birbiri ile biraz kaynaşmıştı. Ben sonradan dahil oldum ve o yüzden de ilk 11'de daha geç rol aldım. Hoca beni 11'e dahil ettikten sonra başarı sağlamaya başladım" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'DE JAİLSON VE GUSTAVO'YU BEĞENİYORUM"



Süper Lig'de beğendiği futbolculardan da bahseden kırmızı-beyazlı oyuncu, "Ligde benim bir sürü favori oyuncum var. Genel olarak söylemem gerekirse Başakşehirli Caiçara'yı, Yeni Malatyalı Guilherme'yi çok beğeniyorum. Fenerbahçe'deki Jailson ve Gustavo'yu da beğeniyorum" şeklinde konuştu.



"RIZA HOCA İLE BABA-OĞUL İLİŞKİMİZ VAR"



Teknik direktör Rıza Çalımbay'a övgüler de bulunan Fernando, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz var, baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şakadan tesislerde bazen 'Fernando Çalımbay' dedikleri de oluyor. Aramız çok iyi, hocamızla birlikte çok mutluyuz" dedi.



"İLK YARIDAKİ PERFORMANSIMIZIN ALTINA DÜŞMEDEN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETMELİYİZ"



İkinci yarıda ilk yarıdaki performanslarını devam ettirmek istediklerini vurgulayan Fernando, "Bizim şu an içinde bulunduğumuz güne odaklanmamız lazım. İlk yarıdaki performansımızın altına düşmeden ikinci yarıda da devam edebilirsek başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLA 7-8 YAŞINDA BAŞLADIM"



Futbola 7-8 yaşında başladığını anlatan Sivasspor'un golcüsü, "Benim hikayem, her futbolcu gibi çocukken futbola ilgi duyarak başladı. 7-8 yaşında top oynayarak başladım. Daha sonradan çok çalıştım, çok uğraştım. Hiçbir oyuncu bugüne kolay gelmedi. Çalıştığı günlerden sonra bugünlere gelebilir, bu başarıları sağlayabilir. Ben de şu an Sivas'taki başarımı geçmişte yaptığım çalışmalara bağlıyorum" açıklamasında bulundu.



"İDOLUM ALEX"



Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın idolü olduğunu belirten Fernando, "Türkiye'de Alex de Souza geldi geçti. Ben onu çok örnek alırdım. Eskiden de ben onu beğenerek, severek izlerdim. Onu çok örnek alırdım, onun dışında çok örnek aldığım biri olmadı. Çok futbolcu izledim, takip ettim ama idolüm Alex'ti" şeklinde konuştu.



"BREZİLYA, EN İYİ MİLLİ TAKIMDIR"



Brezilya Milli Takımı'nın en iyi milli takım olduğunu savunan Fernando, "Brezilya milli takım olarak benim için en iyi takımdır. Tamamen üst düzey oyunculardan oluşur. Ben henüz Brezilya Mili Takımı'nda oynayamadım ama herkesin hayal ettiği bir şeydir bu" dedi.



"ROBINHO'NUN SİVAS'A GELMESİNİ ÇOK İSTERİM"



Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı oyuncusu Robinho'dan da övgü dolu sözlerle bahseden Fernando, "Robinho'nun Sivas'a gelmesini çok isterim. Geçmişte de onunla birlikte oynamayı çok istemiştim. Kendisi birlikte anlaşabileceğimi düşündüğüm bir oyuncu. Yine birlikte oynama şansımız olabilir. Olursa da çok mutlu olurum onunla aynı formayı paylaşmaktan" ifadelerini kullandı.