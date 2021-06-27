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Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya

Milli atletlerimiz, Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya topladılar

27 Haziran 2021 Pazar 07:08
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Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya

İSTANBUL, (DHA) 

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Smeredevo’da yapılan 74'üncü Balkan Atletizm Şampiyonası’nda ilk gün Türkiye, 9 madalya kazandı.

Bu yıl 74’üncüsü yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı. 19 ülkeden 400’ün üzerinde atletin yarıştığı şampiyona, Olimpiyat listesi kapanmadan önceki son önemli şampiyona olma özelliğine sahip. Türkiye, organizasyonun ilk gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 kez kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında gün sonunda 3'üncü sırada yer aldı. Millilerde, çekiç atmada Eşref Apak 73.60 ile, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.33 ile, 4×100’de de Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Oğuz Uyar’dan oluşan takım da 39.44 ile altın madalyaya ulaştı. Eşref Apak 5'inci kez çekiç atmada Balkan şampiyonluğu kazanırken, Jak Ali Harvey de milli forma altında kariyerinin 9'uncu Balkan altın madalyasına ulaştı.

TUĞBA’DAN YENİ REKOR, BUSE’DEN EGALE

Yarışmaların ilk gününde bir Türkiye rekoru kırılırken, bir rekor da egale edildi. Üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, 14.07’lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, kendisine ait Türkiye rekorunu 3 santimetre geliştirdi. Sırıkla atlamada ise Buse Arıkazan, açık sahada 6'ncı Balkan madalyasına ulaştığı yarışmayı 4.40 ile 3'üncü sırada noktaladı. Arıkazan, açık saha Türkiye rekoru olan 4.40’ı egale ederken, 4.50’deki rekor denemesinden sonuç alamadı.

Yüksek atlama erkeklerde Alperen Acet 2.22 ile, 1500 metrede Ramazan Barbaros 3:52.52 ile, kadınlar 3000’de ise Burcu Subatan 10:00.59 ile gümüş madalya kazanan isimler oldular. Milli Takım adına günün diğer madalyası ise disk atmada 54.54’lük dereceyle 3'üncü olan Özlem Becerek’ten geldi.

İLKAY, 3'ÜNCÜ DURUMDA

İlk gün çoklu branş mücadeleleri sonunda ise İlkay Aydemir, erkekler dekatlonda 3'üncü sırada günü noktaladı. üç dalda en iyi derecelerini geliştiren İlkay, ilk günü 3799 puanla noktalarken, yarışma sonunda 7000 puanı aşmak için ciddi bir avantaj elde etti. Aydemir, 2'nci gün sonunda kürsüdeki yerini korursa, 1994’ten bu yana Balkan Büyükler Şampiyonası’nda dekatlonda madalya alan ilk Türk atlet olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balkan Atletizm ŞampiyonasıAtletizm Madalya
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