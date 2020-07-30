Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804

Bakan Kasapoğlu’ndan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:31
0 Okunma
Bakan Kasapoğlu’ndan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i evinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz’in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa CengizZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Önce Vatan Gazetesi

Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

(0212) 644 32 09

AKOSMAN Şirketler Grubu

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim
İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı