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Bakan Kasapoğlu’ndan Mehmet Sepil’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Mehmet Sepil’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i tebrik etti.

05 Kasım 2019 Salı 15:48
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Bakan Kasapoğlu’ndan Mehmet Sepil’e tebrik

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı. 

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman’a da teşekkürlerimi sunuyorum.’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Sepil’e TebrikBakan Kasapoğlu
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