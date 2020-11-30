Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da gerçekleşen kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sporun öncüsü kadınlar’ vurgusu yaparak, “Bizim son iki yıldan beri her daim dile getirdiğimiz söylemlerden biri; sporun öncüsü kadınlar. Çünkü kadınların öncülüğünde spor politikaları çok daha başarılı oluyor. Bunu da hamdolsun mutlulukla görüyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında kadınların öncü olacağını belirterek, “Kadınların Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Sizleri bakanlığınızda ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kadınlar hayatımızın temel dinamikleri. Bizler de millet olarak kadının değerini bilen, onu toplumun, ailenin merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Kadınlarımızı her alanda önce görme niyetimiz var. Herkesin gündelik yaşamının bir parçasında sporla ilgilendiği, sporun hayat tarzı olduğu bir anlayışı güçlendirme zaruretimiz var” diye konuştu.

“SPORUN ÖNCÜSÜ KADINLAR KAVRAMININ İÇİNİN DOLULUĞUNU SON 10 YILDA GÖRDÜK”

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özveriyi temsil eden, alın terini, çalışkanlığı çok ciddi bir şekilde ortaya koyan, kardeşlik ruhunu, takım anlayışını güzel bir şekilde herkese kanıtlayan modern bir futbol takımı. Göreceli olarak yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, emin adımlarla yürüyen, hemen 2’nci Lig’e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır. İsterse neler yapabileceğini herkese çok güzel şekilde ispat eden bir kulüp, sporcu ekibi var. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Emeğin, alın terinin, gayretin, kardeşlik ruhunun, dayanışmanın önünde hiç kimse duramaz. Bunu bir kez daha sizler ispatlıyorsunuz. ‘Sporun öncüsü kadınlar’ kavramımızın içinin ne kadar dolu olduğunu son 10 günde kadınlarımızın başarılarıyla gördük. Yüzme, cimnastik, modern pentatlon, dalış... Tarihte ilkleri yaşıyoruz. İnanıyorum ki sizlerin de yolu bu manada açık. Sizlerin çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Bu ülkenin spor yarınlarının çok daha aydınlık olduğunu görüyorum. Sporu her zaman birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ediyoruz.”

“HAKKARİ’NİN SPOR ŞEHRİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Bakan Kasapoğlu, “Hakkari’de 2002’de 3 bin 200 lisanslı sporcu varken şu an 24 bin lisanslı sporcu var” diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Zap Suyu’nda rafting şampiyonası gerçekleştirdik. Hakkari’nin spor şehri olması noktasında çok önemli çalışmalarımız var. 2002 yılından itibaren gerek kış sporları gerek diğer alanlarda birilerinin engelleme gayretlerine, yakıp yıkmalarına rağmen, hamdolsun biz inşa etmeye, yapmaya, onarmaya gayret gösterdik, göstereceğiz. Tıpkı bugün olduğu gibi kardeşlik, beraberlik, dostluk, sevgi ve spor kazanacak. Spora gösterilen ilginin bizler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Hakkari’de 2002’de 3 bin 200 olan lisanslı sporcu sayısı şu an 24 bin. Yeterli mi? Değil. Hep ileriye gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya değer veren güçlü liderliğiyle bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımız, halkımız, gençlerimiz, kadınlarımız rahatlıkla kullansınlar diye 7/24 hizmet politikasına geçtik. Var olan engelleri kaldırdık, kaldıracağız.”

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ise kabulden duydukları memnuniyeti dile getirip, Bakan Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, kabulün ardından sporcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.