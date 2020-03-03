Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine...
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı... Satışı iptal ettiler
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı......
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular...
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi tamamlandı
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi...
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir" dedi.

03 Mart 2020 Salı 13:15
0 Okunma
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir

ANKARA - Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen organizasyonda, Bakan Kasapoğlu gönüllülük esasına vurgu yaparak, "Gönül demek Yunus Emrenin, Mevlana'nın, Abdulkadir Geylaninin, Ak Şemsettinin, Eşrefoğlu Ruminin, Hacı Bayramı Velimin ayak izini sürmek demektir. Gönül demek merhamet ve adalet, hak ve hakkaniyet demektir. Batı uygarlığı 'insan insanın kurdudur' diyor. Biz ise insanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz" dedi. 

"BİZ BİR GÜÇ UYGARLIĞININ DEĞİL GÖNÜL MEDENİYETİNİN EVLATLARIYIZ" 

Bakan Kasapoğlu, 'Biz her bir insanı dürülmüş bir kainat olarak, kainatın özeti olarak görüyoruz' diyerek, "Biz bir güç uygarlığının değil bir gönül medeniyetinin evlatlarıyız. Yaratılanı yaratandan ötürü hürmete layık görüyor, O yaratmış diye seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi de, hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz. Bu anlayışta kula kulluk yok, kibir ve gurur yok. Bu anlayışta başkasına tahakküm yok, zulüm yok. Bu anlayış, bu inanç bu düşünce bütün toplumsal ilişkilerde adaleti ve merhameti esas almaktır, elindekini paylaşmaktır, nerede kırık bir gönül varsa onu onarmaktır" diye konuştu. 

"TÜRKİYE GENÇ BİR ÜLKE" 

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu ülkemiz için korunması gereken bir imkan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediye başkanlığından  bu yana gerçekleştirdiğimiz atılımlarda genç nüfusumuzun dinamizmi büyük rol oynamıştır. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir. Bugünkü dünyada, gençlerimizin bilimle, sanatla, teknolojiyle geleceğe hazırlanması büyük bir önem taşıyor. Bakanlık olarak ana görevlerimizden biri, gençlerimizi bu zorlu geleceğe hazırlamak olarak görüyor, bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmiştik, 2019 yılı içinde yaptığımız çalışmalarla çıtayı belli bir seviyeye yükselttik. 2019 bitti diye bu defteri kapatacak değiliz, aksine bundan sonra her yıl bu çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Buradan Önder ve Genç Önder Başkanı, yönetimi, temsilcileri olmak üzere bu buluşmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KasapoğluHedefTürkiyeGençlerLider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
Koronavirüse çare Muslera !..
Koronavirüse çare Muslera !..
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: 3-1
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: 3-1
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-0
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi
Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı