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Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 5 Şubat Şehir Stadı’nın Niğde’ye yakışır şekilde bir ay içerisinde ihaleye çıkıp, bir yıl içerisinde bölgeye kazandırılacağını açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:31
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Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak

NİĞDE - Bir dizi etkinlik için Niğde'ye gelen Bakan Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Vali Şimşek ile sohbet etti. Ardından Niğde Belediyesi’ne geçen Bakan Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir süre sohbet etti.

Kasapoğlu daha sonra AK Parti'nin, 5 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Niğde 7’nci İl Kongresi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yoluyla katıldığı kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ile AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilatlar katıldı. Kongrede konuşan Bakan Kasapoğlu, 19 yılda sağlık, eğitim, spor, turizm, ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin şaha kalktığını belirterek, “Her geçen gün gücümüze güç katmaya, bu aziz, cefakar millet için üretmeye gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kentteki yatırımlardan anlatan Bakan Kasapoğlu, 19 yılda kente 30 tesis kazandırdıklarını anlatarak, “Bugün kongrenin yapıldığı salonu inşallah tekrar modern bir şekilde sizlere kazandıracağımızın müjdesini bu vesileyle vermek istiyorum. Niğde, genç bir şehir. Gençlere her zaman her imkanı sunmaktan çekinmeyen anlayışla Niğde’de gençlik tesislerini yukarı taşıma sözü veriyoruz. Niğde’de bulunan 5 Şubat Şehir Stadı'nı, Niğde’ye yakışır bir şekilde 1 ay içerisinde ihaleye çıkartıp, 1 yıl içinde Niğdemiz’in göbeğinde, Niğdemiz’e, bölgemize, Türkiyemiz’e hizmet edecek tesisimizi kazandıracağız” diye konuştu. AK Parti teşkilatlarını kutlayan Bakan Kasapoğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’miz Niğde’de, tüm ilçelerine, beldelerine, merkeziyle 2023 hedeflerimiz için canla, başla çalışmaya devam edecek, bu kardeşlik tablosu güçlenerek devam edecek. Bu vesileyle yeni seçilen kadrolarımızı, teşkilatlarımızı, başkanımızı ve ekibimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu5 Şubat Şehir Stadı
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