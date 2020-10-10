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Bakan Kasapoğlu'ndan genç voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamlayan Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:27
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Bakan Kasapoğlu'ndan genç voleybolculara tebrik

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı kutluyorum. Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluKızVoleybolBakan
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