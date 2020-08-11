Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da bir dizi ziyarette bulundu. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da sporla dolu bir gün geçiren Bakan Kasapoğlu, Adalar'daki futbol sahaları ve su sporları kulüplerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Adalar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun da kabrini ziyaret etti.

ADALARDA SPORLA DOLU BİR GÜN

Bakan Kasapoğlu ilk durağı olan Kınalıada'ya geliş yolunda seyahat ettikleri teknenin kaptan koltuğuna oturdu, tekne kullandı. Bakan Kasapoğlu, karşıdan geçen diğer tekneleri selamladı. Kınalıada'da önce Taksim Spor Kulübü yöneticileriyle buluştu. Ardından Adalar esnafıyla bir araya gelen Kasapoğlu, sporcu gençlerle yakından ilgilendi. Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet ederek onlara kitap armağan etti.

Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Emre Burçkin ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu kulüp çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Başkan Emre Burçkin tarafından Bakan Kasapoğlu'na Kınalıada Su Sporları Kulübü fahri üyelik belgesi takdim edildi.

"ADALARA YÖNELİK YATIRIMLARI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kınalıada'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, Adalar ziyareti ile ilgili mutluluğunu dile getirerek, "Ada halkıyla, gençlerimizle, sporcularımızla bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarına yönelik Adalar'daki yatırımlarımızı bugün inceledik, istişarelerde bulunduk. Adalar'daki hem gençlerimizi, hem sporcularımızı, hem de tüm Adalar halkını ilgilendiren yarınlara yönelik çalışmalarımızı, inşallah daha güçlü şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

BİSİKLET TURUNUN ARDINDAN YATIRIMLARI İNCELEDİ

Kınalı Spor Kulübü ziyaretinden sonra Burgazada'ya geçen Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinin ardından bisiklet turu yaptı. Tur esnasında Burgazadalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu, Adalar Su Kulübü'nü de ziyaret etti. Spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Adalar'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kasapoğlu spor kulüplerindeki incelemelerinden sonra Galatasaray'ın efsane kaptanı Uğur Köken ile de bir araya geldi,

Heybeliada'da da Su Sporları Kulübü'nü ve Çam Limanı Sahası'nı da ziyaret eden Kasapoğlu'nun son durağı ise Büyükada oldu.

LEFTER VE KOSTAS'A ZİYARET

Büyükada'da önce esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu, Ak Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Esnaf ve Ada sakinleri ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu ziyaret ettiği alanlarda çocuklara da kitap dağıttı. Bakan Kasapoğlu Adalar ziyaretinde Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve 'Penaltıcılar Kralı' unvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti. Kabir ziyareti sırasından Bakan Kasapoğlu'na Lefter'in damadı Ömer Katmer eşlik etti.

Kabir ziyareti sırasında usta gazeteci Orhan Ayhan'a konuşan Bakan Kasapoğlu, Lefter'in spor tarihimizde ve futbolumuzda çok önemli izleri olduğunu belirterek, "Biz de bugün Adalar'daki ziyaretlerimizde spor odaklı bir çalışma gerçekleştirdik. Ordinaryus'u, Lefter'i ziyaret etmeden de gidemezdik. Kendisinin, futbolumuza kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz. Spor çok yönlü, pek çok anlamda sosyal etkileri olan bir olgu. Lefter, yaşam boyu spor tarzıyla milli takımımızı başarıyla temsil eden çok önemli bir sporcu. Özellikle gençlerimiz için bugünlerin ve yarınların sporcuları için sembol olan önemli bir isim" açıklamasını yaptı.