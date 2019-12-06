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Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Oyunları Festivali’nde (EYOF) derece elde eden Ümit Milli Judo Takımı’nı kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Oyunları Festivali’nde (EYOF) derece elde eden Ümit Milli Judo Takımı’nı kabul etti.

06 Aralık 2019 Cuma 13:13
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Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Avrupa Şampiyonası ve EYOF’ta şampiyon, Dünya Şampiyonası’nda ise 3’üncü olan milli takım sporcuları hazır bulundu. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda daha sık bir araya geleceklerini belirterek, “Sizleri olimpiyata hazırlama yönünde yoğun gayretimiz var. İş birliğimizi, iletişimimizi çok daha güçlü tutacağız. Judonun ülkemizde performansının artışı, popüler olarak yükselişi ayrı bir sevinç kaynağı. Bizler pek çok branşta olduğumuz gibi judoda da heyecanımızı yukarıya taşıyoruz” dedi.

“2019’DA 191 MADALYANIZ VAR, BU KOLAY BİR ŞEY DEĞİL”

Judoda kazanılan başarılara değinen Bakan Kasapoğlu, “Yaşattığınız sevinçler, madalyalarınız çok önemli. Bundan sonraki süreçte de el birliği ile bu sevinçleri uluslararası müsabakalar ve olimpiyatlarda yukarıya taşıyacağız. Spor bizler için çok önemli, sporu herkesin hayatına sokmamız lazım. Sporun yaşı yok, herkes yaşına ve motivasyonuna göre farklı branşlarla uğraşabilir. Ben imkanları güzel değerlendirdiğimize inanıyorum. Sporcu olarak, başarıya odaklanıyoruz ama diğer yönlerden de kendimizi geliştirmeliyiz. Okuyacağız. Sporcu bursunu geçen hafta ilan ettik. İnşallah istediğiniz bölümlerde, hem spor yapıp hem de eğitim hayatında iddianızı devam ettireceksiniz. Sizler birer rol modelsiniz. Başarılarınızla örneksiniz. Hem başarılarınızla hem kariyerinizle çok güzel örnekler olarak, gençlerimize örnek olacaksınız. 2019’da önemli başarılar var. 191 madalya var; 90’a yakın gümüş, 68 altın. Bu madalya sayısı kolay bir rakam değil. Sizlerin, hocalarınızın, federasyonumuzun gayreti var. Ailelerinizi de tebrik ediyoruz. Bu bir aile çalışması, özverinin eseri. Bu tabloda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Tokyo’da başarılar göstereceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluDünya şampiyonasıAvrupa ŞampiyonasıAvrupa Gençlik Oyunları Festivali
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