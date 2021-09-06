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Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup 2021’in şampiyonu oldu

Bahçeşehir Koleji, 3 rakibini mağlup ederek, Gloria Cup 2021’i şampiyon olarak tamamladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:48
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Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup 2021’in şampiyonu oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup 2021’i şampiyon olarak tamamladı. Sırasıyla Frutti Extra Bursaspor’u 82-57, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 74-62 ve BC Budivelnik Kiev’i skorlarla yenen Kırmızı Ejderhalar, yeni sezon öncesinde güven depoladı.

2021-2022 sezonunda Erhan Ernak yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta başarı hedefleyen Bahçeşehir Koleji, Antalya kampında üçü Gloria Cup kapsamında olmak üzere dört hazırlık maçı yaptı. Ukrayna temsilcisi BC Budivelnik Kiev’i iki; ligdeki rakiplerinden Frutti Extra Bursaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i birer kez mağlup eden kırmızı-lacivertliler, çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek.

FIBA Europe Cup fikstür çekiminde Karadağ temsilcisi KK Mornar Bar ile eşleşen ve diğer iki rakibini elemelerden sonra öğrenecek olan Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise ilk hafta evinde Beşiktaş Icrypex’i ağırlayacak.

DHA

Son Güncelleme: 06.09.2021 09:59
Anahtar Kelimeler:
Gloria Cup 2021Bahçeşehir Koleji
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