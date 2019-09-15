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Badmintonda şampiyon Türkiye

13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Badmintonda şampiyon Türkiye

13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 10:19
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Badmintonda şampiyon Türkiye

ANKARA (DHA) 

Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.

56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Millilerde madalya kazanan sporcular:

Tek Erkekler: 1. Veysel Taşdemir 3. Emre Mutlu

Tek Bayanlar: 3. Aleyna Korkut, 3. Aysu Arslan

Çift Erkekler:  1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş

Çift Bayanlar: 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez

Karışık Çiftler: 2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez 

Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
13 Yaş Altı BadmintonBadminton ŞampiyonasıTürkiye
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