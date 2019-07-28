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Badminton’da 4 madalya

Badminton Milli Takımı'ndan 4 madalya

Badminton’da 4 madalya

Badminton Milli Takımı'ndan 4 madalya

28 Temmuz 2019 Pazar 12:24
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Badminton’da 4 madalya

ANKARA (DHA)

24-27 Temmuz tarihleri arasında Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen Lagos Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi. Olimpiyat kota puan müsabakalarında milli badmintoncular Neslihan Yiğit altın, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin altın, Özge Bayrak gümüş ve Aliye Demirbağ bronz madalya kazandı.

145 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye'yi milli badmintoncular Emre Lale, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil etti.

Kıyasıya mücadele ile Türk finalinin yaşandığı turnuvada tek bayanlar kategorisinde ilk 3 derece de Türk Milli Takımı'nın oldu. Olimpiyat sporcuları Neslihan Yiğit şampiyon, Özge Bayrak ikinci, Aliye Demirbağ ise üçüncü oldu. 

Çift bayanlar kategorisinde ise Hindistanlı rakipleri ile final mücadelesi veren Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin rakiplerini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Türk Badminton Milli Takımı ile gurur duyuyorum. Her müsabaka sonunda başarılarıyla hem badminton camiamızı hem de spor camiamızı mutlu ediyorlar. Tokyo Olimpiyatları'nda kota alabilmek adına tüm gücüyle çalışan, emek veren olimpiyat sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun. Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Badminton Milli TakımıLagos Badminton Turnuvası
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