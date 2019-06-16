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Badminton'da 7 madalya

14-16 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Badminton'da 7 madalya

14-16 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

16 Haziran 2019 Pazar 20:17
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Badminton'da 7 madalya

ANKARA, (DHA)

177 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Tek Erkekler: 3. Hasan Berkay Günbaz, 3. Nurullah Saraç

Çift Erkekler: 2. Hasan Berkay Günbaz ...Nurullah Saraç

Tek Bayanlar: 2. Ayça Özgür, 3. Cansu Erçetin

Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ...Cansu Erçetin

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak ...Yasemen Bektaş

Bu gençlerin geleceğin olimpiyat sporcusu adayı olduğunu ifade eden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, onları büyük bir gayret ve önemle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Özmekik, "Yurt dışı müsabakaları ile tecrübelerine tecrübe katan genç ve dinamik 17 yaş milli takımımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BadmintonMadalyaNovi Sad
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