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Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:23
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Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

9’uncu dakikada sağ kanatta gelişen Denizlispor kontra atağında Murawski’nin pasında topla buluşan Recep, Alanyaspor kalesini yokladı. Kaleci Marafona topu kornere çeldi.

24’üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Musa ceza sahası çizgisinden topa sert vurdu ancak top auta çıktı.

30’uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Efecan, ceza sahası içindeki Bakasetas'a pasını verdi. Bakasetas’ın şutu yandan dışarı çıktı.

49’uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Tzavellas’ın ara pasında topla buluşan Emircan topu ileri taşıyarak ceza sahası yayına koşu yapan Bakasetas’a verdi. Bakasetas topu kontrol ederek sert vurdu, top az farkla auta gitti.

58’inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Musa topa yükselirken kaleci Hüseyin topu kontrol etti.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahası içinden ortaladığı topu arka direkte alan Cisse yavaş vurdu, top kaleci Hüseyin'de kaldı.

90+5’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran’ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur’a topu aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0’lık üstünlükle tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezonda giyeceği formalarını Cuma günü sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile tanıttı. Askeri kamuflajlı formasını bu sezon evinde oynadığı son maç olan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında giymeyi planlayan turuncu yeşilliler, hakem Fırat Aydınus ve ekibinin de siyah forma giymesi nedeniyle bu kararından vazgeçti. Gelirlerinin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak olan Aytemiz Alanyaspor’un kamuflajlı forması taraftarın büyük beğenisini topladı.

Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor takımları maç öncesi sahaya kadına şiddete dur de tişörtleriyle çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYukatel DenizlisporSüper LigFutbol
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