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Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı

Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda süren kötü gidişata dün evinde oynadığı maçta da 'dur' diyemedi. Rakibi Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçında olduğu gibi üstün oyun yüzdesiyle oynamasına rağmen aradığı galibiyet golünü bulamadı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:38
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Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. En son 12'nci haftada evinde Beşiktaş'ı yenen turuncu yeşilli takım, karşılaşmalarda üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı galibiyet golü bir türlü bulamıyor. Yukatel Denizlispor maçında topla oynamada yüzde 80 üstün oynayan, dünkü Yeni Malatyaspor maçında ise yüzde 71 oranla topla oynayan Alanyaspor, 3 puanı getirecek golü atamadı. Genel olarak maçlarda iyi bir performans ortaya koyan, tüm spor otoriteleri tarafından sahadaki performansıyla beğenilen Alanyaspor, son haftalarda istediği oyunu ortaya koysa da aradığı golleri bulamadı. 2020-2021 sezonunda topla oynama yüzdesi yüzde 57,4 ile en yüksek takım Alanyaspor olurken, kalesinde gördüğü 9 golle halen en az gol yiyen takım konumunda. Son 5 maçta rakip filelere 4 gol atabilen turuncu yeşilliler kalesinde 6 gol gördü. Uzun süre kalesini gole kapatmış olan Akdeniz temsilcisi 14 haftada yediği 9 golün 6'sını son 5 maçta gördü.

EVİNDEKİ EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Aytemiz Alanyaspor sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet almazken, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini yaşıyor. Genellikle kanat oyununu tercih eden ve kanatlardan oyun kuran Akdeniz temsilcisi, ataklarını da yine buradan yapıyor. Gollerin çoğunu akan oyunda bulan Alanyaspor, duran toplarda da rakip kalecilere sık sık zor anlar yaşatıyor.

GELEN GİDENİ ARATMADI

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanadı Davidson, geçen sezon yerinde oynayan Junior Fernandes'i aratmıyor. Başarılı bir grafik çizen ve ilk 6 haftada oldukça iyi bir performans sergileyen yetenekli golcü 6 haftada 6 gol kaydetti. Son 8 maçtır gol atamayan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu takıma oyun anlamında katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu sezon ilk 6 Süper Lig maçında 12 isabetli şut çeken ve bunların 6'sını gole çeviren yetenekli oyuncu, diğer maçlarda isabetli şutlarına rağmen gol sevinci yaşayamadı. Adam geçmede oldukça yetenekli olan Davidson, defansif anlamda da takıma katkı yapıyor. Kanattan içeri girmeyi seven golcü oyuncu, uzun top oynama ve top çalmada oldukça başarılı. Maçlarda faul yapma oranı da yüksek olan kanat oyuncusu şu an ligde 3 sarı kartla, takımın kart sınırındaki oyunculardan birisi. Ayrıca Davidson halen 6 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

DHA

Son Güncelleme: 24.12.2020 11:18
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporOyunPuan
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