Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige iyi başladı. 3'üncü haftanın ardından liderlik koltuğuna oturan turuncu yeşilli takım, yerini kaptırmadı.



FENERBAHÇE İLE BİTMEYEN TAKİP



Geçen sezon da 6'ncı hafta lider olan Alanyaspor'un arkasında yine 2'nci sırada Fenerbahçe yer alıyordu. Ayrıca son 23 haftanın puan sıralamasında da birbirlerini takip eden rakiplerden Alanyaspor hep üst sırada yer alan takım oldu. Fenerbahçe ile arasında geçen sezondan bu tarafa sürekli bir takip söz konusu olan Alanyaspor'un son 40 haftadır rakibiyle arasındaki puan farkı 4'ü geçmedi.



HEDEF YİNE EN İYİYİ BAŞARMAK



Ligde 5'inci yılını geçiren Akdeniz ekibi, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hem ligde hem kupada başarılı olup, adını yine Avrupa kupalarına yazdırmak istiyor. Kadrosundan 16 futbolcu gitmesine rağmen yerine gelen oyuncularla oldukça başarılı bir takım kuran Alanyaspor'un ortaya koyduğu performans, rakiplerini de kendisine karşı temkinli olmaya zorluyor.



Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a karşı, dün de evinde ligin yeni ve başarılı takımlarından Fatih Karagümrük önünde aldığı galibiyetle dikkat çeken Alanyaspor, 7'nci haftadaki Göztepe deplasmanı sonrası 8'inci hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Alanyaspor'un aldığı sonuçlardan büyük mutluluk duyan taraftarlar rakiplerini puansız göndereceklerinden emin.



6 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig'e fırtına gibi giren Akdeniz temsilcisi sezonu namağlup olarak sürdürüyor. 6 maçta 15 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gören Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisini geliştirme peşinde.