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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1

Süper Lig’in 31’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray’ı 4-1 yendi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:37
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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1

12’nci dakikada Galatasaray sağ taraftan korner kazandı. Ömer Bayram’ın ortasında Adem Büyük kafayı vurdu, meşin yuvarlak Marafona’dan döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

14’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, pasını Bakasetas’a verdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda kaleci Okan Koçuk, topu kornere tokatladı.

20'nci dakikada Ömer Bayram’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba’nın şutun top az farkla auta gitti.

43’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Juanfran’ın pasıyla çizgiye inen Efecan içeri çevirdi. Galatasaray savunmasını geçen topla buluşan Cisse, bekletmeden yaptığı vuruşlar ağları havalandırdı.

45+2’nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Seri’nin orta sahada yaptığı hata sonrasında topla buluşan Cisse, hızla rakip ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcü, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+3’üncü dakikada Galatasaray farkı 1’e indirdi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda, ceza sahası içindeki Adem Büyük’ü gördü. Adem’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti:2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonlandı.

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut çekti. Kaleci Marafona topu kornere tokatladı.

74’üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda ortasını yaptı. Adem Büyük’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Emircan’ın ara pasında topla buluşan Fernandes, topu sol geriden ceza sahasına koşu yapan Bakasetas’a aktardı. Topu düzelten Bakasetas’ın sert vuruşu fileleri havalandırdı: 3-1

90+5’inci dakikada ev sahibi ekip farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan gelişe atakta Juanfran ortasını yaptı. Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGalatasaray
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