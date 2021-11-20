Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0

4’üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kenan içeri sokularak sert vurdu, fakat top savunmadan geri döndü. Yaşanan karambolün ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

14’üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında çizgide topu süren Juanfran, ceza sahası çaprazına koşu yapan Efecan’a topu aktardı. Ceza sahasına giren Efecan’ın kale önüne aktardığı topa Babacar’ın kayarak şutu ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikada sağdan kanatta gelişen Beşiktaş atağında Josef'in uzun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Larin, ceza sahasına girip sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.

39’uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında topu orta sahada kazanan Davidson, sağdan koşu yapan Efecan’a ara pas attı. Topu kontrol eden Efecan sert vurdu, kaleci Ersin topu güçlükle ileri tokatladı.

40’ıncı dakikada orta sahada kazanılan topu Efecan pas vermeye çalışırken top Vida’ya çarparak yön değiştirdi. Boşta kalan topa yetişen Emre Akbaba penaltı noktasında kaleciyle başbaşa kaldı. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu fakat golün sonrasında pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirerek golü iptal etti.

45’inci dakikada Beşiktaş’ın sol kanatta kazandığı serbest vuruşta Pjanic ortayı yaptı, kale sahasında savunmadan seken topu önünde bulan Atiba, sol çaprazdan dar açıdan sol ayağının içiyle vurdu, top üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonlandı. Soyunma odasına giderken pozisyona itiraz eden Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’a hakem Alper Ulusoy sarı kart gösterdi.

54’üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi, arka direkte Babacar sağ ayağıyla gelişine vurdu. Üst direkten dönen top yerden sekip bir kez daha üst direğe çarptı ve daha sonra kaleci Ersin'in kontrolünde kaldı.

76’ncı dakikada Beşiktaş’ın soldan geliştirdiği atakta ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Teixeira'nın gelişine vuruşunu Serkan Kırıntılı uçarak çıkardı.

90’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Serkan topu çıkardı.

90+4’üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında orta sahada tek başına topla buluşan Famara Diedhiou, iki Beşiktaşlıyı geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Kale bölgesinden ayrılan kaleci Ersin’i de geçen Famara Diedhiou, boş kaleye topu gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.