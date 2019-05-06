Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor maçında Josef Sural hazırlığı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, 29 Nisan 2019 saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Kazada ağır yaralanan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Isaac Sackey'in sağ kolunda kırık, Welinton Souza'nın parmağında çatlak ve başında şişlik oluşurken, diğer futbolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından Josef Sural'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından ülkesine gönderilerek toprağa verildi.



ÖZEL TİŞÖRTLER HAZIRLANDI



Josef Sural'ın ölümü hem Türkiye'de hem de ülkesi Çekya'da büyük üzüntü yaratırken, Aytemiz Alanyaspor'un bugün sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında, Sural anısına özel hazırlıklar yapıldı. Saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıkacak. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlanarak, satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı takip edecek basın mensupları da yine bu Sural tişörtlerinden giyecek.



'SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ JOSEF SURAL' PANKARTI



Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıkacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele edecek.



STADA 2 DAKİKALIK SESSİZLİK HAKİM OLACAK



Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunulacak. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından stada sessizlik hakim olacak. Josef Sural anısına 2 dakika boyunca tüm taraftarlar sessiz kalacak. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi çalışması hazırladığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kanerına karanfil bırakacak. Karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüleri ikram edilecek.



YARALI FUTBOLCULARIN DURUMU



Daha önce de açıklandığı gibi bu karşılaşmaya özel üretilen forma satışları ve maç gelirinin tamamı Josef Sural'ın ailesine verilecek. Sural'ın yaşamını yitirdiği kazada kolunda kırık olan Isaac Sackey, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Diğer yaralı futbolcuların durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak.



OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI



Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti.



Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti. Josef Sural biri 2.5 aylık iki kız çocuğu babasıydı.