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Aykut Kocaman yine revaçta

Sezon başında olduğu gibi teknik direktörlerini geçen hafta görevden alan kulüpler Aykut Kocaman'ın nabzını bir kez daha yokladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:24
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Aykut Kocaman yine revaçta

İSTANBUL - Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştirmeye çalışan Aykut Kocaman'ın kapısı sezon başında olduğu gibi şu sıralar teknik direktörsüz kalan kulüpler tarafından yine çalındı. 

''BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM''

Teknik direktör Aykut Kocaman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini Ağustos ayında ifade etmişti. 

Kendisine gelen teklifler olduğunu fakat hepsine aynı cevabı verdiğini ifade eden Kocaman'a şimdi de Kasımpaşa, Antalyaspor ve Kayserispor teklif götürdü. Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım'' demişti. Aykut Kocaman'ın aynı fikirde olduğu ve bu dönemi çalışmayarak geçireceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanTeknik Direktör
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