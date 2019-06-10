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Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu

Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Ayhancan Güven, şampiyona liderliğini sürdürüyor

Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu

Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Ayhancan Güven, şampiyona liderliğini sürdürüyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
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Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu

İSTANBUL- T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı , Spor Toto ve TOSFED desteğinde Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Ayhancan Güven, 08-09 Haziran tarihlerinde İtalya Misano pistinde koşulan Porsche Carrera Cup Fransa serisi 5. ve 6. yarışlarını podyumda tamamlayarak şampiyona liderliğini sürdürdü.


Güven yarışın ardından “Araç ayarlarıyla boğuştuğumuz hafta sonunu değerli puanlar alarak ve iki podyumla tamamladık. Fransa şampiyonasında sezonun tam ortasına geldik ve 104 puan ile lideriz. Şimdi Fransa şampiyonasına ara verip, 30 puan ile 2. sırada yer aldığım Porsche Mobil1 Super Cup’a odaklanma zamanı.” açıklamasını yaptı.


Genç temsilcimiz,28-30 Haziran tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde koşulacak olan Porsche Mobil1 Super Cup 3.ayak yarışında yeniden direksiyon başına geçecek.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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Avusturya Red Bull Ring PistiT.C. Gençlik Ve Spor BakanlığıAyhancan GüvenPorsche Mobil1 Super Cup’aSporYarışAraba YarışıMilli SporcumuzElif Hayvalı
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