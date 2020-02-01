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Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin

ABD'li raket, kariyerinin ilk grand slam finalinden zaferle ayrıldı

Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin

ABD'li raket, kariyerinin ilk grand slam finalinden zaferle ayrıldı

01 Şubat 2020 Cumartesi 17:52
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Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin

2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini ABD'li raket Sofia Kenin kazandı. 14 numaralı seribaşı Kenin, İspanyol rakibi Garbine Muguruza'yı 4-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finalinde, 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu 26 yaşındaki Garbine Muguruza ile 21 yaşındaki Sofia Kenin karşı karşıya geldi. Kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Kenin, 2 saat 3 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazandı. Kenin, bu sonuçla grand slam turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 4'üncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Bu zaferle birlikte dünya sıralamasında 7'nci sıraya yükselecek Kenin, 4,12 milyon Avustralya Doları para ödülünün de sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık Tenis TurnuvasıSofia Kenin
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