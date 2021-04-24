Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilogramda mücadele ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, 57 kilogramda mücadele ederek 2'nci Avrupa şampiyonluğunu kazanan Süleyman Atlı ve 97 kilogram kategorisinde 2'nci olan ve gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'in bulunduğu Milli Takım kafilesi, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan şampiyon güreşçilere, Güreş Federasyonu ile ASKİ Spor Kulübü yetkileri çiçek verdi. Havaalanında aileleri tarafından karşılanan sporcular, büyük mutluluk yaşarken, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün karşılamaya gelen babasının elini öptüğü anlar objektife yansıdı.

TAHA AKGÜL: HEDEFİMİZ 2'NCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli takım kafilesi ve yetkililer, kameralara açıklamada bulundu. Antrenman sırasında sakatlanarak güreşten bir süre uzak kalan Taha Akgül, uzun sürenin ardından kazandığı 8'inci Avrupa şampiyonluğunun kendisi için çok önemli bir moral olduğunu söyledi. Akgül, "Ciddi bir sakatlık geçirmiştim. 1 buçuk yıl ara vermiştim. Ne yurt içinde ne yurt dışında hiçbir müsabakaya çıkamamıştım. Tabi benim için çok büyük bir handikaptı, olimpiyat öncesinde. İlk müsabakam Avrupa Şampiyonası'na denk geldi. Aslında daha önce turnuvaya gidecektim ama bu sefer de ayağımda bir rahatsızlık oldu. Ona da gidemedim, direkt Avrupa Şampiyonası'yla seneye başlamış oldum. Hamdolsun o kadar ara verip gelip de en ciddi rakiplerimle güreşip şampiyon olmak benim için çok önemli oldu; olimpiyat öncesinde, moral oldu. Özellikle en son Dünya Şampiyonası'nda finalde elediğim Gürcü sporcuyla bu sefer de ilk tur düştük. Yani 1 buçuk yıl aranın ardından aynı kişiyle 2 maç üst üste denk gelmiş oldu. Nasip böyle denk geldi. Erken final oldu. 6-1'lik güzel bir skorla yendim. Diğer rakiplerimi de yine aynı şekilde çok rahat bir şekilde üstünlükle yendim, hamdolsun. Rakiplerimin 3'ü olimpiyatlara gelecek sporculardı. Özellikle o da önemli benim için. Olimpiyatın provası niteliğinde oldu. İnşallah hedefimiz Tokyo'da 2'nci kez olimpiyat şampiyonluğu olacak" şeklinde konuştu.

'DÜNYA GÜREŞ TARİHİNE DE BU ANLAMDA ADIMIZI YAZDIRMIŞ OLDUK'

Akgül, desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere teşekkürlerini sundu. Yeni sporcuların yetiştiğine işaret eden Akgül, "Yeni şampiyonlar çıkıyor, Süleyman Karadeniz, kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Yakışırdı. inşallah daha da sayılarını arttıracağız bu şampiyonların. 8'inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Avrupa güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu oldum. Dünyada en fazla bende oldu şampiyonluk sayısı 8'le, bir rekor oldu. Hamdolsun böyle bir rekorla dünya güreş tarihine adımızı yazdırmış olduk. Sadece Avrupa değil, dünya güreş tarihine de bu anlamda adımızı yazdırmış olduk. Bu şampiyonluğun da bu anlamda benim için yeri ayrı olacak, her zaman. Hedefim şimdi çift hanelere ulaşmak olacak. 2 kaldı, niye olmasın? Burada zaten iyi rakiplerle güreştim. Onlara karşı şimdi böyle güreşebiliyorsam, 1- 2 sene daha güreşebilirim diye düşünüyorum."

SÜLEYMAN ATLI: KARİYERİMDE SADECE OLİMPİYAT MADALYASI YOK​

Şampiyonada altın madalya kazanarak 2'nci kez Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı, olimpiyat oyunları öncesi güzel bir prova olduğunu belirterek, "3 yıldan beri Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. 2 kez 1'inci oldum. Geçen sene final maçında kıl payı bir puan verdim, Avrupa 2'ncisi oldum. Tabi ki olimpiyatlarda en güzel şekilde ülkemizi temsil edip, şampiyon olmayı istiyorum. Kariyerimde sadece olimpiyat madalyası yok. Bunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan Bey'e, Federasyon Başkanımıza desteklerinden dolayı, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Final maçını kaybederek Avrupa 2'ncisi olan Süleyman Karadeniz ise "Bu sene kötü bir talihsizlik yaşadım. Son saniyede verdiğim puanla Avrupa 2'nciliği nasip oldu. Tabi buna da şükür. Olimpiyat öncesi güzel bir prova oldu bana. Bu da olimpiyatlarda madalya alabileceğime dair bir ışık benim için" ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, "Bu sıkıntılı günlerimizde, bize bayramı erken yaşattı kahramanlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum Türk milletinin yüzünü güldürdüler. Hocalarımızı, bütün sporcularımızı candan kutluyorum" diyerek, sporcuları kutladı.

Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, dünya güreş tarihine destan yazarak damga vurduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada Türk'ün gücünü, hem Avrupa'ya hem dünyaya gösterdik. Özellikle burada Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül'ün 8'inci Avrupa şampiyonluğunu kazanması, serbest güreşte bir dünya rekoru oldu. Bu da bizim için çok önemliydi. 1 buçuk yıl müsabakalara katılmadı. Çok büyük rahatsızlığı vardı ve ameliyat geçirmişti. Burada şampiyon olup, olimpiyatlara hazır olduğunu rakiplerine göstermesi bizim için çok önemliydi. Süleyman Atlı'nın 2'nci altın madalyasını kazanması da bizim için çok büyük bir kazançtı. Süleyman Karadeniz kardeşimizin 1 yıl önce 92 kilogramda güreşip 1 yıl sonra 97'ye çıkıp, hatta 91 kilogram ile tartıya girdi. 'Bu sıklette ben de varım' demesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz da "Canı gönülden Taha, Süleyman ve Süleyman Atlı kardeşimi tebrik ediyorum. Bizlere defalarca yaşattıkları gururun üzerine bir gurur daha eklediler. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Arkadaşları, olimpiyatlardan da 1'incilikle bekliyoruz inşallah. Bizim göğsümüzü her zaman kabartmaya devam edecekler diye düşünüyorum" sözleriyle milli güreşçileri tebrik etti.