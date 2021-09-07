Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454.74
ALTIN
482.30
DOLAR
8.3467
STERLİN
11.5253
EURO
9.8997
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin

07 Eylül 2021 Salı 14:45
5 Okunma
Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin

AFYONKARAHİSAR - Avrupa Motokros Şampiyonası’nda İtalyan sürücü Davide De Bortoli, şampiyonluğunu ilan etti.

EMXOpen’ın (Avrupa Motokros Şampiyonası) 6’ncı ve son ayağı olan Afyon’da yapılan ilk yarışı 3’üncü sırada bitiren İtalyan Davide De Bortoli, 2’nci yarış öncesi şampiyonluğu garantiledi. Yarışı 3’üncü sırada tamamlayan İtalyan sürücü, genel klasmanda puanını 224’e yükseltirken, yarışı ilk sırada bitiren Fransız Nicolas Dercourt ise kazandığı 25 puanla, puanını 192’ye çıkarttı. Son yarış öncesi genel klasmanda 3’üncü sırada ise 181 puanla Simone Croci yer alıyor.

Yarış sonrasında MXGP TV’ye açıklamalarda bulunan De Bortoli, "Bu yarışta 3’üncü olduğum için üzgünüm ama şampiyon olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir deneyimdi. Tabii ki ailemden ve arkadaşlarımdan uzakta olduğum için üzgünüm. Sonuçta şampiyon oldum ve kupamı evime götüreceğim” dedi.

Avrupa Motokros Şampiyonası’nın Afyon etabındaki son yarış ise bugün saat 15.00’de yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Motokros ŞampiyonasıDe Bortoli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü
Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
Luckassen, Romanya takımına kiralandı
Luckassen, Romanya takımına kiralandı
Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı için Ankara'da karşılama töreni düzenlendi
Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı için Ankara'da karşılama töreni düzenlendi
Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı
Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı
Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup 2021’in şampiyonu oldu
Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup 2021’in şampiyonu oldu
İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının 2'nci etabı sona erdi
İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının 2'nci etabı sona erdi
Büyük Taarruz Bisiklet Turu devam ediyor
Büyük Taarruz Bisiklet Turu devam ediyor
Galatasaray-Farul Constanta: 1-3
Galatasaray-Farul Constanta: 1-3

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma