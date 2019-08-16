Avrupa'da tur sevinci yaşayan Trabzonspor, zorlu fikstüre giriyor

TRABZON - 2-2’nin rövanşında dün sahasında karşılaştığı Sparta Prag’ı 2-1 yenerek Avrupa’daki yolculuğuna devam eden Trabzonspor’u zorlu bir fikstür bekliyor. Sparta Prag karşılaşmasının ardından ara vermeden Pazar günü Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına soyunan bordo-mavililer, yarın çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek. Trabzonspor, 18 Ağustos’ta Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin ardından ise rotasını 22 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Yunanistan’da AEK ile oynayacağı karşılaşmaya çevirecek.



3 DEPLASMAN, 2 EV



Bordo-mavililer, 25 Ağustos’ta ligin 2’nci haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde Medical Park Stadı’nda AEK’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, 1 Eylül’de ise Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bordo-mavililer böylece 1 Eylül’e kadar 3’ü deplasman, 2’si evinde olmak üzere toplamda 17 günlük süreçte 5 müsabakaya çıkmış olacak.



UĞURCAN VE NOVAK’TAN TUR YORUMU



Avrupa’da yoluna devam eden Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır, dünkü maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu sezonun evimizdeki ilk maçımızda hem galip gelip hem tur atlamak çok önemliydi. Çok şükür bunu başardık. Bir sonraki elemeyi de kayıpsız geçip Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam” dedi. Karşılaşmada galibiyet golünü kaydeden sol bek oyuncusu Filip Novak ise “Bir sonraki turda görüşmek üzere” ifadesini kullandı.



SORLOTH 2’DE 2 YAPTI



Trabzonspor’un yeni transferlerinden forvet oyuncusu Alexander Sörloth, oynadığı iki resmi maçta da gol atmayı başardı. Bordo-mavililerin satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turunda Sparta Prag ile oynanan iki karşılaşmada da 1’er gol kaydetti. Sörloth’un bu iki maçta ortaya koyduğu performans da beğeni topladı.



YEREL GAZETELERDEN ‘FIRTINA FİŞİ ÇEKTİ” YORUMU



Yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sparta Prag’ı 2-1 mağlup ederek adını Play-Off’a yazdıran Trabzonspor için ‘fişi çekti’ yorumunu yaptı. Taka gazetesi, “Mekanın sahibi Avrupa’da coştu”, “Fırtına 2-2’nin rövanşında Sparta Prag’ı Sörloth ve Novak’ın golleriyle mağlup ederek adını Play-Off’a yazdırdı”, Sonnokta gazetesi, “Çektik fişi, aldık bileti. AEK kolla kendini”, “Trabzonspor Prag’ı eledi, Yunan rakibine gözdağı verdi”, Günebakış gazetesi, “Trabzon fişi çekti”, “Trabzonspor, Çekya ekibi Prag’ı şamarladı, Avrupa Ligi yolunda şimdi sıra AEK’ya geldi”, Karadeniz gazetesi, “Novak fişi çekti”, “Fırtına, Play-Off turuna genç Norveçli Sörloth ve ‘arka direk’ Novak’ın golleriyle uzandı” ifadelerine yer verdi.