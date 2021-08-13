Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446.78
ALTIN
484.38
DOLAR
8.5667
STERLİN
11.8351
EURO
10.0579
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31...
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım...
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık

13 Ağustos 2021 Cuma 09:14
7 Okunma
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Ele Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde'nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran bordo-mavili ekip, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanınca uzatmalara gidilen maçta Felix'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağlayan Sivasspor, ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla turu geçti. Kırmızı-Beyazlılar play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiGalatasarayTrabzonsporDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz
Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz
Nilüferli Karatecilerden Kürsüye Ambargo
Nilüferli Karatecilerden Kürsüye Ambargo
TARİH VE DOĞANIN İÇİNDEKİ MARATON SONA ERDİ
TARİH VE DOĞANIN İÇİNDEKİ MARATON SONA ERDİ
Busenaz Sürmeneli: Madalyamı Eren Bülbül’e armağan ediyorum
Busenaz Sürmeneli: Madalyamı Eren Bülbül’e armağan ediyorum
Red Bull Formulaz için geri sayım başladı
Red Bull Formulaz için geri sayım başladı
Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz
Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz
Pony Engel Atlama ve Equifun Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti
Pony Engel Atlama ve Equifun Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti
Trabzonspor, Norveç’e gitti
Trabzonspor, Norveç’e gitti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma