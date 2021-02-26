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Avrupa arenasında tek galibiyet VakıfBank'tan

Türk voleybolunda bu hafta 6 takımımız Avrupa mesaisine çıktı. 5 takımın mağlubiyet yaşadığı haftada VakıfBank sahadan mutlu ayrıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 10:20
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Avrupa arenasında tek galibiyet VakıfBank'tan

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 23 Şubat Salı günü oynanan maçta, Fenerbahçe OPET, sahasında Novara'ya 3-1 mağlup olup tur şansını zora sokarken, Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde de Galatasaray, deplasmanda Beziers'e 3-2 mağlup oldu. Erkekler CEV Challenge Cup yarı finalinde ise 24 Şubat Çarşamba günü Ziraat Bankart, Liv Praha'ya 3-0, Halkbank ise P.Milano'ya 3-1 kaybetti.

Dün ise Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA sahne aldı. Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Busto Arsizio'ya 3-1 yenilirken, VakıfBank deplasmanda Chemik Police'yi 3-0 mağlup ederek Avrupa'da bu hafta tek galibiyet alan takımımız oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VoleybolVakıfbank
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