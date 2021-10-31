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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş, Hatay’dan puansız döndü!

31 Ekim 2021 Pazar 10:49
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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 1-0

HATAY (DHA) 

Süper Lig'in 11’inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı 6’ncı dakikada Saba Lobjanidze’nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Vida'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Diouf hemen solundaki takım arkadaşı El Kaabi'yi gördü. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda pas çıkarmak isterken önce savunmaya sonra kendisine çarpan top kaleye yöneldi, Lobjanidze de ağlara doğru giden topa son dokunan isim oldu: 1-0.

12’nci dakikada Hatayspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa, gelişine sert vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

31’inci dakikada Ghezzal, ceza yayının gerisinde topu alarak içeri sokuldu. Ghezzal, sol çaprazdan çizgiye inerken kaleyi denedi ancak kaleci Munir, son anda topu kornere çeldi. 

45+5’inci dakikada Beşiktaş’ta Montero'nun hatalı pası sonrası El Kaabi'nin derinlemesine topuyla Traore buluştu. Bu oyuncu sol çaprazdan bomboş durumda topa vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

Mücadelenin ilk yarısı, Atakaş Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

66’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'nin ortasında kale alanına doğru iyi hareketlenen Teixeira kafayı vurdu, çizgi üzerindeki kaleci Munir yerden seken topu güçlükle çeldi.

72’nci dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla topu ağlara gönderdi. Golle alakalı VAR incelemesi yapıldı. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, hakem Cüneyt Çakır’ı pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcısı Bahattin Duran'ı yanına çağırdı ve ikilinin yaptığı değerlendirme sonrası Montero'nun kaleciyi etkilediği kararı çıktı ve ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

88’inci dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Adekugbe'nin sol kanattan ortaya çevirdiği topu Kamara nefis bir hareketle önüne aldı. Kamara'nın dönerek yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

90+1’inci dakikada Rosier'nin sağ kanattan içeri taşıdığı topa Salih Uçan çaprazdan vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

90+4’üncü dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topla Kamara bomboş durumda buluşarak ceza sahasına girdi. Kamara, Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak top üst ağlarda kaldı.

Maçın kalan bölümünde gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAtakaş Hatayspor
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