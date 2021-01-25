Ataberk “Bizi Adana’ya Getirmemişlerdi!” Dedi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Adana Demirspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi olan kaleci Ataberk Dadakdeniz, Ben bu maçı 1 yıl bekledim. Geçen sezon play-off maçında Adana’ya götürülmemiş evde kendime gelememiştim. Şimdi geldik ve bize yakışanı yaptık” dedi.

Ataberk, şunları söyledi: “Kazandığımız için mutluyuz. Benim için anlamı çok büyük. Geçen sezon burada oynanan play-off maçı öncesi hoş olmayan olaylar yaşamıştık. Beni ve bazı genç arkadaşlarımızı play-off maçına götürmemişlerdi. Biz de evde maçı izlerken kendimize gelememiştik. Bir senedir bu maçı bekledik, İsmail ve ben takımdaki herkesin yüreğine sağlık. Taraftarımıza armağan ediyorum.