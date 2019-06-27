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Arkasspor'a milli gurur

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluğa ulaşırken, Arkasspor'un 3 oyuncusu Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu ve Çağatay Durmaz, ay-yıldızlılardaki performanslarıyla organizasyona damga vurdu.

Arkasspor'a milli gurur

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluğa ulaşırken, Arkasspor'un 3 oyuncusu Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu ve Çağatay Durmaz, ay-yıldızlılardaki performanslarıyla organizasyona damga vurdu.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:09
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Arkasspor'a milli gurur

İZMİR - Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas'ın 20 yaşındaki pasör çaprazı Adis Lagumdzija, ay-yıldızlıların Belarus'u 3-0 mağlup ettiği 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında 16 sayı üreterek mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. Altyapıya verdiği önemle hem A takımına hem de Milli Takım'a oyuncu yetiştiren Arkasspor'un smaçörü Yiğit Gülmezoğlu çizdiği grafikle alkışları toplarken, orta oyuncu Çağatay Durmaz da performansıyla dikkat çekti. Her iki oyuncu da Türkiye'nin temmuz ayında Slovenya'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etmesine katkı sağladı.

Yeni sezonda yine Arkas'ın başarısı için ter dökecek olan 3 oyuncu, "Milli formayı giymenin gururunu elde ettiğimiz şampiyonluk ve altın madalya ile taçlandırdık. Slovenya'da da şampiyon olup, 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi biletini de almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Voleybol Takımı2019 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü FinaliMilli Gurur
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