Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426.74
ALTIN
483.73
DOLAR
8.4593
STERLİN
11.7096
EURO
9.9719
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz.
Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor

16 Eylül 2021 Perşembe 12:00
6 Okunma
Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor

İZMİR - Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları, bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de yapılacak. EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışlar IRC ve Destek sınıflarında gerçekleştirilecek.

Toplam 43 tekne ve 400'ün üzerinde yelkencinin katılacağı Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme parkurunda yelken sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yarışlarda Yelken Federasyonu'nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde katılanların güvenli yarışabilmeleri için gereken tüm tedbirler bu yıl da uygulanacak.  IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde yarışacak takımlar 3 gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında rüzgarla buluşacak. Yarış, Ilıca Körfezi, Çeşme Merkezi ve Ovacık’taki plajlardan izlenebilecek.

Arkas Aegean Link Regatta’da geride kalan 3 yılda 152 tekne, 1400 civarında yelkenci mücadele etti. Organizasyonda yarışı kazanan teknenin bir yıl boyunca elinde bulundurduğu overall kupası, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak. Geçen yılın şampiyonu Orchestra yarışın ilk gününde komiteye kupa devrini yapacak, 19 Eylül Pazar günü ise yarışın şampiyonu kupanın yeni sahibi olacak. Pandemi önlemleri çerveçesinde yarışın ödül töreni yapılmayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu
Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor
Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor
Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye’yi temsil edecek
Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye’yi temsil edecek
İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu
İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu
Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa’da altın madalya için yarışacak
Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa’da altın madalya için yarışacak
Süper Lig'de 4'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 4'üncü haftanın ardından
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor
Gaziantep FK – Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Gaziantep FK – Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor – GZT Giresunspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor – GZT Giresunspor: 1-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma