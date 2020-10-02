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Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor

Ardahan'da golfçü çocuklar, pandemi sürecinden önce çayırlarda yaptıkları antrenmanları, normalleşme süreciyle birlikte artık profesyonel sahada sürdürüyor.

02 Ekim 2020 Cuma 11:49
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Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor

ARDAHAN - Ardahan'da yeşil çayırlarda golf oynayan çocuklar katıldıkları birçok turnuvada başarı elde etti. Çocukların başarılarını gören Türkiye Golf Federasyonu, 2015 yılında Ardahan Üniversitesi kampüsünde bir golf sahası yaptı. Daha önce çayırlarda antrenman yapan Ardahanlı çocuklar, koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmeyle birlikte profesyonel sahada önlerindeki ilk şampiyonaya hazırlanmaya başladı.

"YENİ BAŞARILAR GELECEK"

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Golf İl Temsilcisi Çetin Demirci, "Golf Federasyonu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tek tesisi Ardahan'da. Bu bizi sevindiriyor. Çocuklarımızın golfe yakınlığını gören federasyonumuz sağ olsun, bizi kırmadı ve bu tesisleri yaptı. Bu tesisle birlikte Ardahan'da yeni bir jenerasyon başladı. Daha önce başarı elde edildiği için bu tesis buraya yapıldı. Biz devamını bekliyoruz. Daha doğrusu eminiz bu çocuklar Türkiye'yi temsil edecek, başarılar elde edecekler. Destekleri için Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü çocuklarımız hak ediyor. Çünkü başarılı oluyorlar. Başarılı oldukları için bu saha buraya yapıldı. Eminim ki bundan sonra da yeni başarılar gelecek" dedi.

13 SPORCU ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR

Golf antrenörü Hakan Fırıncı da Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 13 sporcuyla golf oynadıklarını belirterek, "Pandemi süreci bitti, normalleşmeye başladık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kros antrenmanlarına başladık. Kros antrenmanlarımız bitti, şimdi ise hazırlık maçlarımız başladı. 13 sporcumuzla birlikte Ardahan Üniversitesi yerleşkesine Türkiye Golf Federasyonu tarafından yaptırılan profesyonel golf sahasında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarla meralarda antrenman yapıyorduk. Bu krosa yarıyordu. Çocuklar artık golfe hakimler ve profesyonel sahada şampiyonaya hazırlanıyorlar" diye konuştu.

Çocuklar ise profesyonel sahada golf oynamanın daha verimli olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Golfçü çocuklarPandemi SüreciArdahan
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