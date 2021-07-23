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Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı

23 Temmuz 2021 Cuma 14:46
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Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig’in 2021-22 sezonu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kadroya U19’dan takviye geldi. U19 Gelişim Ligi’nde Başakşehir’le oynanan karşılaşmada 2 gol 1 asistlik başarısı ile göz dolduran Arda Güler, performansıyla Pereira’nın dikkatini çekti. Kontratlı 39 futbolcusu bulunan ve sayıda önemli azalmaya gitmek isteyen sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 9 futbolcu takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Topuk Yaylası ve Samandıra kamplarında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin’i takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını isteyen Pereira, Arda Güler’i A takım kampına dahil etti. Gelecek adına umut vadeden 16 yaşındaki genç futbolcu, başarısıyla teknik ekipten tam not aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arda GülerA TakımÇalışma
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