Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113210
ALTIN
300.833
DOLAR
5.9470
STERLİN
7.8027
EURO
6.6108
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine...
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri...
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında...
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalyaspor'un 'gol' sorunu

Antalya'da yeni teknik direktör Tamer Tuna, kırmızı beyazlıların ligin ilk yarısında sahasında en fazla gol yiyen, deplasmanda da en az gol atan takım özelliğini sonlandırmayı hedefliyor. Stoper, orta saha ve forvete oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor'un transfer listesinde Dusko Tosic ile İzlanda milli takımında forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor.

Antalyaspor'un 'gol' sorunu

Antalya'da yeni teknik direktör Tamer Tuna, kırmızı beyazlıların ligin ilk yarısında sahasında en fazla gol yiyen, deplasmanda da en az gol atan takım özelliğini sonlandırmayı hedefliyor. Stoper, orta saha ve forvete oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor'un transfer listesinde Dusko Tosic ile İzlanda milli takımında forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:43
8 Okunma
Antalyaspor'un 'gol' sorunu

ANTALYA - Antalyaspor ligin ilk devresinde 17 maçta 15 gol atıp, kalesinde 33 gol gördü. Sahasındaki 8 maçta 10 gol atan kırmızı beyazlılar 18 gol yedi. Antalyaspor, ilk yarıda sahasındaki maçlarda en fazla gol yiyen takım oldu. Kırmızı beyazlılar dış sahada oynadığı 9 maçta ise 5 gol atıp, 15 gol yedi. Antalyaspor, deplasmanda attığı gol sayısıyla ligde dış sahada en az gol atan takım oldu. Antalyaspor'un attığı ve yediği golleri inceleyen teknik direktör Tamer Tuna, yaptığı analizle kırmızı beyazlıların iç sahada en fazla gol yiyen, dış sahada da en az gol atan takım özelliğine son vermeyi planlıyor.

Antalyaspor'da futbolcuların maç performansını ve istatistiklerini değerlendiren Tuna, antrenmanlarda taktik çalışmalara hız verdi. Lige galibiyetle başlayıp, son 10 maçını kazanamayan Antalyaspor'da kötü gidişi durdurmayı hedefleyen Tuna, geçiş oyununu en iyi şekilde sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Futbolcularıyla kamptaki taktik çalışmalarını artıran Tuna, kulübün ekonomik bütçesine uygun stoper, orta saha ve forvete oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlıyor. Antalyaspor'un transfer listesinde defans bölgesine adı geçen futbolcuların arasında Dusko Tosic ile İzlanda milli takımında forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tamer TunaAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor
Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim
Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Bosna Kartalları: 3 - Okyanus Kolejleri: 0
Bosna Kartalları: 3 - Okyanus Kolejleri: 0
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı
Filenin Sultanları, Tokyo vizesi için sahaya çıkıyor
Filenin Sultanları, Tokyo vizesi için sahaya çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans