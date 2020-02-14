Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Son Dakika
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu’da çalışmaya başlayacak
Diplomalarını alan 54 Türk uzman...
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
"Sevgililer Günü için bu hataya düşmeyin"
"Sevgililer Günü için bu hataya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kırmızı beyazlılarda, Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yeta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

14 Şubat 2020 Cuma 12:19
0 Okunma
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor

ANTALYA - 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselip moral bulan kırmızı beyazlılar, ligde de alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken, Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7 maçlık kazanamama durumunu sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor sahasında kazandığı tek maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı beyazlılar 141 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 5 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Türk İş İnsanı kulüp satın aldı
Türk İş İnsanı kulüp satın aldı
Manchester United’dan koronavirüs önlemi
Manchester United’dan koronavirüs önlemi
Akhisar'ın gururu Kerem Kamal
Akhisar'ın gururu Kerem Kamal
Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Formula 1 Çin Grand Prix'e ''Koronavirüs'' engeli
Formula 1 Çin Grand Prix'e ''Koronavirüs'' engeli
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim