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Antalyaspor deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

Antalyaspor deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

09 Aralık 2018 Pazar 19:37
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Antalyaspor deplasmanda galip

11. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışından içeriye doğru kateden Barış Yardımcı, ara pasla Tunay Torun'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top kalenin üstünden auta çıktı.

34. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan Keskin'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, kaleci Boffin meşin yuvarlağa sahip oldu.

37. dakikada Bursaspor'un savunma oyuncularını çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'i Umut Meraş arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

38. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Özkan, kaleciyi ters köşeye göndererek meşin yuvarlığı sağdan ağlara yolladı: 0-1.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen kontratakta orta sahada topla buluşan Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç'e ara pası attı. Savunma arkasında topla buluşan Mevlüt, ceza alanında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

54. dakikada sağ köşeden Tunay Torun'un kullandığı kornerde, topa penaltı noktasından iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Tunay Torun, ceza alanına doğru topu ortaladı. Bir anda kalenin solunda müsait pozisyonda kalan Umut Meraş'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin'in yaptığı müdahaleyle top kornere çıktı. 

79. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Bursaspor'un savunma oyunculardan seken top Hakan Özmert'in önünde kaldı. Rakiplerini saf dışı bırakıp kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan'ın vuruşunda, Okan Kocuk topa sahip oldu. 

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBursaspor
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